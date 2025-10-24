Інформація щодо ціни Medjed (MEDJED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,97% Зміна ціни (1 дн.) +7,54% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,69% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,69%

Актуальна ціна Medjed (MEDJED) становить --. За останні 24 години MEDJED торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEDJED становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MEDJED змінився на -0,97% за останню годину, +7,54% за 24 години та на +4,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Medjed (MEDJED)

Ринкова капіталізація $ 10,78K$ 10,78K $ 10,78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,78K$ 10,78K $ 10,78K Циркуляційне постачання 988,44M 988,44M 988,44M Загальна пропозиція 988 439 455,089866 988 439 455,089866 988 439 455,089866

Поточна ринкова капіталізація Medjed — $ 10,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEDJED — 988,44M, зі загальною пропозицією 988439455.089866. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,78K.