Ціна Meditoc (MDTI)
Поточна ціна Meditoc (MDTI) сьогодні становить 0.052105 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MDTI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meditoc:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.04K USD
- зміна ціни Meditoc протягом дня — -12.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MDTI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MDTI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meditoc до USD становила $ -0.00767843821137679.
За останні 30 днів зміна ціни Meditoc до USD становила $ -0.0253567002.
За останні 60 днів зміна ціни Meditoc до USD становила $ -0.0231983704.
За останні 90 днів зміна ціни Meditoc до USD становила $ -0.14226330823297915.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00767843821137679
|-12.84%
|30 днів
|$ -0.0253567002
|-48.66%
|60 днів
|$ -0.0231983704
|-44.52%
|90 днів
|$ -0.14226330823297915
|-73.19%
Останній аналіз цін Meditoc: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-12.84%
-20.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The MEDITOC token is a cryptocurrency with the greatest benefits for those who come for beauty/medical tourism purposes because it is available without cross-border boundaries. All payments are made with internal points, and MEDITOC tokens earned as rewards through activities can be converted into points to feel a discount at a better price than when reusing medical services. Starting with the medical tourism market, it will develop into a cryptocurrency that provides discount services in various industries.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MDTI до AUD
A$0.083368
|1 MDTI до GBP
￡0.041684
|1 MDTI до EUR
€0.0500208
|1 MDTI до USD
$0.052105
|1 MDTI до MYR
RM0.23395145
|1 MDTI до TRY
₺1.84086965
|1 MDTI до JPY
¥8.243011
|1 MDTI до RUB
₽5.5887823
|1 MDTI до INR
₹4.4716511
|1 MDTI до IDR
Rp840.40310815
|1 MDTI до PHP
₱3.0408478
|1 MDTI до EGP
￡E.2.6385972
|1 MDTI до BRL
R$0.3178405
|1 MDTI до CAD
C$0.07451015
|1 MDTI до BDT
৳6.346389
|1 MDTI до NGN
₦80.53296695
|1 MDTI до UAH
₴2.2165467
|1 MDTI до VES
Bs2.761565
|1 MDTI до PKR
Rs14.6029473
|1 MDTI до KZT
₸27.70058115
|1 MDTI до THB
฿1.80335405
|1 MDTI до TWD
NT$1.71269135
|1 MDTI до CHF
Fr0.0468945
|1 MDTI до HKD
HK$0.40485585
|1 MDTI до MAD
.د.م0.5241763