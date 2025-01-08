Сьогоднішня ціна MediShares (MDS)

Поточна ціна MediShares (MDS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 105.85K USD. Ціна MDS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MediShares:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.80 USD

- зміна ціни MediShares протягом дня — -8.69%

- циркуляційна пропозиція – 1.14B USD

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