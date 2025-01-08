Ціна MediShares (MDS)
Поточна ціна MediShares (MDS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 105.85K USD. Ціна MDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MediShares:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.80 USD
- зміна ціни MediShares протягом дня — -8.69%
- циркуляційна пропозиція – 1.14B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MediShares до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MediShares до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MediShares до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MediShares до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.69%
|30 днів
|$ 0
|-23.46%
|60 днів
|$ 0
|-24.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MediShares: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
-8.69%
-2.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Medishares is a Ethereum based, decentralized, open-source mutual aid marketplace. Anyone can join a mutual aid scheme through sending variable amount of MDS to a smart contract.. Anyone can become a mutual aid insurer based on the smart contract templates provided by MediShares, and can profit from it.
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