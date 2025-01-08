Ціна MEDIEUS (MDUS)
Поточна ціна MEDIEUS (MDUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MDUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MEDIEUS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.63K USD
- зміна ціни MEDIEUS протягом дня — -16.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MDUS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MDUS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MEDIEUS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MEDIEUS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MEDIEUS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MEDIEUS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.81%
|30 днів
|$ 0
|+35.33%
|60 днів
|$ 0
|+192.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MEDIEUS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-16.81%
+17.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shop all the medical care in the world with my medical data MEDIEUS is the first medical open market platform in Korea and an innovation in the medical service ecosystem. -Care : The Medius Reputation System, which is based on the patient's medical experience, allows users to find and seek the best hospital, screening center, and medical staff for them. -Earn : After hospital medical treatment, if you share my data such as medical certificate, medical receipt, medical examination result, medical data such as prescription, eating habits, exercise habits, daily health records, you will be rewarded with Medius Coin (MDUS). -Pay : Not only can you exchange for Medius Coin (MDUS) according to the Medius Point management policy, but also medical products such as medical products, treatment products, diagnostic products and health-related subscription products, exercise, health, food through the "medical online marketplace" in the platform. Anyone can easily purchase various medical/ healthcare products such as beauty and beauty products like shopping.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MDUS до AUD
A$--
|1 MDUS до GBP
￡--
|1 MDUS до EUR
€--
|1 MDUS до USD
$--
|1 MDUS до MYR
RM--
|1 MDUS до TRY
₺--
|1 MDUS до JPY
¥--
|1 MDUS до RUB
₽--
|1 MDUS до INR
₹--
|1 MDUS до IDR
Rp--
|1 MDUS до PHP
₱--
|1 MDUS до EGP
￡E.--
|1 MDUS до BRL
R$--
|1 MDUS до CAD
C$--
|1 MDUS до BDT
৳--
|1 MDUS до NGN
₦--
|1 MDUS до UAH
₴--
|1 MDUS до VES
Bs--
|1 MDUS до PKR
Rs--
|1 MDUS до KZT
₸--
|1 MDUS до THB
฿--
|1 MDUS до TWD
NT$--
|1 MDUS до CHF
Fr--
|1 MDUS до HKD
HK$--
|1 MDUS до MAD
.د.م--