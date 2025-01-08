Ціна MedicalVeda (MVEDA)
Поточна ціна MedicalVeda (MVEDA) сьогодні становить 0.00387818 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MVEDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MedicalVeda:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.33 USD
- зміна ціни MedicalVeda протягом дня — -5.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MVEDA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MVEDA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MedicalVeda до USD становила $ -0.000206723728323844.
За останні 30 днів зміна ціни MedicalVeda до USD становила $ +0.0006459322.
За останні 60 днів зміна ціни MedicalVeda до USD становила $ +0.0051828738.
За останні 90 днів зміна ціни MedicalVeda до USD становила $ +0.0022216546199800517.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000206723728323844
|-5.06%
|30 днів
|$ +0.0006459322
|+16.66%
|60 днів
|$ +0.0051828738
|+133.64%
|90 днів
|$ +0.0022216546199800517
|+134.12%
Останній аналіз цін MedicalVeda: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-5.06%
-15.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tokenizing healthcare by leveraging the power of Defi and blockchain. Empowering patients by enabling them to access, have ownership of and monetize their clinical records, while also offering a Defi protocol for covering medical-based financial obligations. MedicalVeda seeks to address the modern-day challenges faced by the health care industry. It leverages innovative technologies such as Blockchain, Defi, Artificial Intelligence and Smart Contracts. Medical Veda decentralizes the access to and ownership of medical records while presenting patients with a scalable, eminently compatible, secure and interoperable platform. In addition, it allows patients and medical practitioners to get seamless lending solution for their medical-related financial needs.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MVEDA до AUD
A$0.006205088
|1 MVEDA до GBP
￡0.003102544
|1 MVEDA до EUR
€0.0037230528
|1 MVEDA до USD
$0.00387818
|1 MVEDA до MYR
RM0.0174130282
|1 MVEDA до TRY
₺0.1370160994
|1 MVEDA до JPY
¥0.613528076
|1 MVEDA до RUB
₽0.4159735868
|1 MVEDA до INR
₹0.3328254076
|1 MVEDA до IDR
Rp62.5512815654
|1 MVEDA до PHP
₱0.2263305848
|1 MVEDA до EGP
￡E.0.1963910352
|1 MVEDA до BRL
R$0.023656898
|1 MVEDA до CAD
C$0.0055457974
|1 MVEDA до BDT
৳0.472362324
|1 MVEDA до NGN
₦5.9940762262
|1 MVEDA до UAH
₴0.1649777772
|1 MVEDA до VES
Bs0.20554354
|1 MVEDA до PKR
Rs1.0868987268
|1 MVEDA до KZT
₸2.0617568334
|1 MVEDA до THB
฿0.1342238098
|1 MVEDA до TWD
NT$0.1274757766
|1 MVEDA до CHF
Fr0.003490362
|1 MVEDA до HKD
HK$0.0301334586
|1 MVEDA до MAD
.د.م0.0390144908