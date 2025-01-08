Сьогоднішня ціна Medicalchain (MTN)

Поточна ціна Medicalchain (MTN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 76.06K USD. Ціна MTN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Medicalchain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56K USD

- зміна ціни Medicalchain протягом дня — -12.99%

- циркуляційна пропозиція – 231.53M USD

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