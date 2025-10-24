Інформація щодо ціни Medical Intelligence (MEDI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,086529 $ 0,086529 $ 0,086529 Мін. за 24 год $ 0,090518 $ 0,090518 $ 0,090518 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,086529$ 0,086529 $ 0,086529 Макс. за 24 год $ 0,090518$ 0,090518 $ 0,090518 Рекордний максимум $ 0,267655$ 0,267655 $ 0,267655 Найнижча ціна $ 0,081609$ 0,081609 $ 0,081609 Зміна ціни (за 1 год) +0,07% Зміна ціни (1 дн.) +1,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,23% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,23%

Актуальна ціна Medical Intelligence (MEDI) становить $0,088715. За останні 24 години MEDI торгувався між мінімумом у $ 0,086529 і максимумом у $ 0,090518, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEDI становить $ 0,267655, тоді як його історичний мінімум — $ 0,081609.

Що стосується короткострокових результатів, то MEDI змінився на +0,07% за останню годину, +1,99% за 24 години та на -0,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Medical Intelligence (MEDI)

Ринкова капіталізація $ 8,83M$ 8,83M $ 8,83M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,83M$ 8,83M $ 8,83M Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 99 999 980,62769 99 999 980,62769 99 999 980,62769

Поточна ринкова капіталізація Medical Intelligence — $ 8,83M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEDI — 100,00M, зі загальною пропозицією 99999980.62769. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,83M.