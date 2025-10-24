Актуальна ціна Medical Intelligence сьогодні становить 0,088715 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MEDI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MEDI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Medical Intelligence сьогодні становить 0,088715 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MEDI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MEDI на MEXC вже зараз.

Ціна Medical Intelligence (MEDI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MEDI до USD:

$0,088714
$0,088714$0,088714
+1,90%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Medical Intelligence (MEDI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:39:33 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Medical Intelligence (MEDI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,086529
$ 0,086529$ 0,086529
Мін. за 24 год
$ 0,090518
$ 0,090518$ 0,090518
Макс. за 24 год

$ 0,086529
$ 0,086529$ 0,086529

$ 0,090518
$ 0,090518$ 0,090518

$ 0,267655
$ 0,267655$ 0,267655

$ 0,081609
$ 0,081609$ 0,081609

+0,07%

+1,99%

-0,23%

-0,23%

Актуальна ціна Medical Intelligence (MEDI) становить $0,088715. За останні 24 години MEDI торгувався між мінімумом у $ 0,086529 і максимумом у $ 0,090518, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEDI становить $ 0,267655, тоді як його історичний мінімум — $ 0,081609.

Що стосується короткострокових результатів, то MEDI змінився на +0,07% за останню годину, +1,99% за 24 години та на -0,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Medical Intelligence (MEDI)

$ 8,83M
$ 8,83M$ 8,83M

--
----

$ 8,83M
$ 8,83M$ 8,83M

100,00M
100,00M 100,00M

99 999 980,62769
99 999 980,62769 99 999 980,62769

Поточна ринкова капіталізація Medical Intelligence — $ 8,83M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEDI — 100,00M, зі загальною пропозицією 99999980.62769. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,83M.

Історія ціни Medical Intelligence (MEDI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Medical Intelligence до USD становила $ +0,00173287.
За останні 30 днів зміна ціни Medical Intelligence до USD становила $ -0,0469406678.
За останні 60 днів зміна ціни Medical Intelligence до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Medical Intelligence до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00173287+1,99%
30 днів$ -0,0469406678-52,91%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Medical Intelligence (MEDI)

Medical Intelligence In Your Pocket

MEDI is an AI-powered health companion that combines conversational and vision-enabled AI with a non-custodial wallet to simplify everyday health tasks. It helps users find credible information, book appointments, and keep their data secure and private.

The Healthcare System is Broken Rising costs, geographic barriers, administrative burden, and chronic disease management failures are creating a healthcare accessibility crisis that affects millions.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Ресурс Medical Intelligence (MEDI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Medical Intelligence (USD)

Скільки коштуватиме Medical Intelligence (MEDI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Medical Intelligence (MEDI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Medical Intelligence.

Перегляньте прогноз ціни Medical Intelligence вже зараз!

MEDI до місцевих валют

Токеноміка Medical Intelligence (MEDI)

Розуміння токеноміки Medical Intelligence (MEDI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MEDI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Medical Intelligence (MEDI)

Скільки сьогодні коштує Medical Intelligence (MEDI)?
Актуальна ціна MEDI у USD становить 0,088715 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MEDI до USD?
Поточна ціна MEDI до USD — $ 0,088715. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Medical Intelligence?
Ринкова капіталізація MEDI — $ 8,83M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MEDI?
Циркуляційна пропозиція MEDI — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MEDI?
MEDI досяг історичної максимальної ціни у 0,267655 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MEDI?
Історична мінімальна ціна MEDI становила 0,081609 USD.
Який обсяг торгівлі MEDI?
Актуальний обсяг торгівлі MEDI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MEDI цього року?
MEDI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MEDI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:39:33 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Medical Intelligence (MEDI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

