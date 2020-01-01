Токеноміка Medibloc (MED) Дізнайтеся ключову інформацію про Medibloc (MED), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Medibloc (MED) MediBloc’s healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever. Офіційний вебсайт: https://medibloc.com/ Whitepaper: https://medibloc.org/whitepaper/medibloc_whitepaper_en.pdf Купити MED зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Medibloc (MED) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Medibloc (MED), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 55,87M $ 55,87M $ 55,87M Загальна пропозиція: $ 10,87B $ 10,87B $ 10,87B Циркуляційна пропозиція: $ 10,08B $ 10,08B $ 10,08B FDV (повністю розведена вартість): $ 60,25M $ 60,25M $ 60,25M Історичний максимум: $ 0,351852 $ 0,351852 $ 0,351852 Історичний мінімум: $ 0,00161437 $ 0,00161437 $ 0,00161437 Поточна ціна: $ 0,00556479 $ 0,00556479 $ 0,00556479 Дізнайтеся більше про ціну Medibloc (MED)

Токеноміка Medibloc (MED): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Medibloc (MED) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MED, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MED, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MED, досліджуйте ціну токена MED в реальному часі!

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