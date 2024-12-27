Сьогоднішня ціна Medibloc (MED)

Поточна ціна Medibloc (MED) сьогодні становить 0.01001808 USD з ринковою капіталізацією $ 95.62M USD. Ціна MED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Medibloc:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02M USD

- зміна ціни Medibloc протягом дня — +1.62%

- циркуляційна пропозиція – 9.54B USD

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