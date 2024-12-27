Ціна Medibloc (MED)
Поточна ціна Medibloc (MED) сьогодні становить 0.01001808 USD з ринковою капіталізацією $ 95.62M USD. Ціна MED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Medibloc:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02M USD
- зміна ціни Medibloc протягом дня — +1.62%
- циркуляційна пропозиція – 9.54B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Medibloc до USD становила $ +0.0001598.
За останні 30 днів зміна ціни Medibloc до USD становила $ -0.0021956515.
За останні 60 днів зміна ціни Medibloc до USD становила $ +0.0022718060.
За останні 90 днів зміна ціни Medibloc до USD становила $ +0.000784364289397198.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0001598
|+1.62%
|30 днів
|$ -0.0021956515
|-21.91%
|60 днів
|$ +0.0022718060
|+22.68%
|90 днів
|$ +0.000784364289397198
|+8.49%
Останній аналіз цін Medibloc: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.48%
+1.62%
+6.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MediBloc’s healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever.
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