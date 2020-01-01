Токеноміка Media Network (MEDIA) Дізнайтеся ключову інформацію про Media Network (MEDIA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Media Network (MEDIA) Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain. Офіційний вебсайт: https://media.network/ Купити MEDIA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Media Network (MEDIA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Media Network (MEDIA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 93,68K $ 93,68K $ 93,68K Загальна пропозиція: $ 869,34K $ 869,34K $ 869,34K Циркуляційна пропозиція: $ 250,00K $ 250,00K $ 250,00K FDV (повністю розведена вартість): $ 325,75K $ 325,75K $ 325,75K Історичний максимум: $ 312,25 $ 312,25 $ 312,25 Історичний мінімум: $ 0,135377 $ 0,135377 $ 0,135377 Поточна ціна: $ 0,374743 $ 0,374743 $ 0,374743 Дізнайтеся більше про ціну Media Network (MEDIA)

Токеноміка Media Network (MEDIA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Media Network (MEDIA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MEDIA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MEDIA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MEDIA, досліджуйте ціну токена MEDIA в реальному часі!

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