Сьогоднішня ціна Media Network (MEDIA)

Поточна ціна Media Network (MEDIA) сьогодні становить 16.21 USD з ринковою капіталізацією $ 4.05M USD. Ціна MEDIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Media Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 286.62K USD

- зміна ціни Media Network протягом дня — +9.31%

- циркуляційна пропозиція – 250.00K USD

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