Ціна Media Network (MEDIA)
Поточна ціна Media Network (MEDIA) сьогодні становить 16.21 USD з ринковою капіталізацією $ 4.05M USD. Ціна MEDIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Media Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 286.62K USD
- зміна ціни Media Network протягом дня — +9.31%
- циркуляційна пропозиція – 250.00K USD
Отримуйте оновлення цін MEDIA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MEDIA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Media Network до USD становила $ +1.38.
За останні 30 днів зміна ціни Media Network до USD становила $ -0.0169151350.
За останні 60 днів зміна ціни Media Network до USD становила $ +6.5344455200.
За останні 90 днів зміна ціни Media Network до USD становила $ +3.627804907002111.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1.38
|+9.31%
|30 днів
|$ -0.0169151350
|-0.10%
|60 днів
|$ +6.5344455200
|+40.31%
|90 днів
|$ +3.627804907002111
|+28.83%
Останній аналіз цін Media Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
+9.31%
+13.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MEDIA до AUD
A$25.936
|1 MEDIA до GBP
￡12.8059
|1 MEDIA до EUR
€15.3995
|1 MEDIA до USD
$16.21
|1 MEDIA до MYR
RM72.4587
|1 MEDIA до TRY
₺570.9162
|1 MEDIA до JPY
¥2,555.0202
|1 MEDIA до RUB
₽1,696.2144
|1 MEDIA до INR
₹1,385.7929
|1 MEDIA до IDR
Rp261,451.5763
|1 MEDIA до PHP
₱943.0978
|1 MEDIA до EGP
￡E.824.6027
|1 MEDIA до BRL
R$100.502
|1 MEDIA до CAD
C$23.1803
|1 MEDIA до BDT
৳1,933.853
|1 MEDIA до NGN
₦25,092.7558
|1 MEDIA до UAH
₴678.5506
|1 MEDIA до VES
Bs826.71
|1 MEDIA до PKR
Rs4,505.2453
|1 MEDIA до KZT
₸8,385.9193
|1 MEDIA до THB
฿550.1674
|1 MEDIA до TWD
NT$532.3364
|1 MEDIA до CHF
Fr14.589
|1 MEDIA до HKD
HK$125.7896
|1 MEDIA до MAD
.د.م163.0726