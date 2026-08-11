Сьогоднішня ціна Media Licensing Token

Поточна ціна Media Licensing Token (MLT) сьогодні становить $ 0,00125872, зі зміною 2,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MLT до USD становить $ 0,00125872 за MLT.

Media Licensing Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 251 756, з циркуляційною пропозицією у 146,40M MLT. Протягом останніх 24 годин MLT торгувався між $ 0,00122585 (мінімум) та $ 0,00136676 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,728855, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MLT змінився на -7,43% за останню годину та на -3,27% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 24,74.

Ринкова інформація щодо Media Licensing Token (MLT)

Ринкова капіталізація $ 251,76K$ 251,76K $ 251,76K Обсяг (за 24 год) $ 24,74$ 24,74 $ 24,74 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 251,76K$ 251,76K $ 251,76K Циркуляційне постачання 146,40M 146,40M 146,40M Загальна пропозиція 200 000 000,0 200 000 000,0 200 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Media Licensing Token — $ 251,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 24,74. Циркуляційна пропозиція MLT — 146,40M, зі загальною пропозицією 200000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 251,76K.