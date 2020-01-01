Токеноміка Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Дізнайтеся ключову інформацію про Mechazilla for Scale (MECHAZILLA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) MECHAZILLA is a token on the Solana blockchain, driven by its community and Elon's fantasies. Backed by Elon Musk and the Doge team, let’s make the government efficient again! 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring Mechazilla!

Contract Renounced ~ Mechazilla owner has given up control over it. By the people. For the people.

LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $Mechazilla is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, Офіційний вебсайт: https://pump.fun/coin/9MT9TEqxJQcSYjzBhXJzQvQa7rvjPLN7FyamYvZpump Купити MECHAZILLA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mechazilla for Scale (MECHAZILLA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,00K $ 12,00K $ 12,00K Загальна пропозиція: $ 998,40M $ 998,40M $ 998,40M Циркуляційна пропозиція: $ 998,40M $ 998,40M $ 998,40M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,00K $ 12,00K $ 12,00K Історичний максимум: $ 0,00241121 $ 0,00241121 $ 0,00241121 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)

Токеноміка Mechazilla for Scale (MECHAZILLA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MECHAZILLA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MECHAZILLA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MECHAZILLA, досліджуйте ціну токена MECHAZILLA в реальному часі!

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