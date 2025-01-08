Сьогоднішня ціна Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)

Поточна ціна Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) сьогодні становить 0.00004931 USD з ринковою капіталізацією $ 49.28K USD. Ціна MECHAZILLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mechazilla for Scale:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.42K USD

- зміна ціни Mechazilla for Scale протягом дня — -16.83%

- циркуляційна пропозиція – 999.48M USD

Отримуйте оновлення цін MECHAZILLA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MECHAZILLA.