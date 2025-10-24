Актуальна ціна MechaOs сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MECHA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MECHA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна MechaOs сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MECHA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MECHA на MEXC вже зараз.

$0,00078346
+2,60%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни MechaOs (MECHA) в реальному часі
Інформація щодо ціни MechaOs (MECHA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0,01286063
$ 0
+0,18%

+2,67%

-32,39%

-32,39%

Актуальна ціна MechaOs (MECHA) становить --. За останні 24 години MECHA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MECHA становить $ 0,01286063, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MECHA змінився на +0,18% за останню годину, +2,67% за 24 години та на -32,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MechaOs (MECHA)

$ 78,35K
--
$ 78,35K
100,00M
100 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація MechaOs — $ 78,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MECHA — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 78,35K.

Історія ціни MechaOs (MECHA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MechaOs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MechaOs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MechaOs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MechaOs до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,67%
30 днів$ 0-88,92%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке MechaOs (MECHA)

MechaOS is a decentralized operating system that connects blockchain with robotics. It turns robots into true digital workers with their own identity and wallet. This means that each robot can receive tasks, complete them, and get paid fully autonomously.

How does it work in practice?

• Every robot is assigned its own Ethereum wallet. • Tasks are published on-chain, and robots can pick them up and execute them through ROS2 commands. • Once the job is done, the robot provides proof: sensor data, logs, and hashed outputs. Everything is stored permanently and cannot be altered. Payment goes directly to the robot once the task is verified.

The core features of MechaOS are transparency, security, and full autonomy. The system is decentralized and requires no intermediaries, meaning there’s no single point of failure or room for manipulation. Every task and every result is verifiable and provable.

The benefits are massive: robots become freelancers, able to work and earn on their own, while humans and companies receive guaranteed and verifiable results. This opens up new possibilities in industries like logistics, manufacturing, automation, and surveillance.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни MechaOs (USD)

Скільки коштуватиме MechaOs (MECHA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MechaOs (MECHA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MechaOs.

Перегляньте прогноз ціни MechaOs вже зараз!

MECHA до місцевих валют

Токеноміка MechaOs (MECHA)

Розуміння токеноміки MechaOs (MECHA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MECHA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про MechaOs (MECHA)

Скільки сьогодні коштує MechaOs (MECHA)?
Актуальна ціна MECHA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MECHA до USD?
Поточна ціна MECHA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MechaOs?
Ринкова капіталізація MECHA — $ 78,35K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MECHA?
Циркуляційна пропозиція MECHA — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MECHA?
MECHA досяг історичної максимальної ціни у 0,01286063 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MECHA?
Історична мінімальна ціна MECHA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MECHA?
Актуальний обсяг торгівлі MECHA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MECHA цього року?
MECHA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MECHA для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для MechaOs (MECHA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

