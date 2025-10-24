Інформація щодо ціни MechaOs (MECHA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01286063$ 0,01286063 $ 0,01286063 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,18% Зміна ціни (1 дн.) +2,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -32,39% Зміна ціни (за 7 дн.) -32,39%

Актуальна ціна MechaOs (MECHA) становить --. За останні 24 години MECHA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MECHA становить $ 0,01286063, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MECHA змінився на +0,18% за останню годину, +2,67% за 24 години та на -32,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MechaOs (MECHA)

Ринкова капіталізація $ 78,35K$ 78,35K $ 78,35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 78,35K$ 78,35K $ 78,35K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MechaOs — $ 78,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MECHA — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 78,35K.