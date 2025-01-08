Ціна Mechanium ($MECHA)
Поточна ціна Mechanium ($MECHA) сьогодні становить 0.00472958 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $MECHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mechanium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.05 USD
- зміна ціни Mechanium протягом дня — -2.65%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mechanium до USD становила $ -0.000129218067478097.
За останні 30 днів зміна ціни Mechanium до USD становила $ -0.0006290114.
За останні 60 днів зміна ціни Mechanium до USD становила $ -0.0019473180.
За останні 90 днів зміна ціни Mechanium до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000129218067478097
|-2.65%
|30 днів
|$ -0.0006290114
|-13.29%
|60 днів
|$ -0.0019473180
|-41.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mechanium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.65%
-13.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MechaChain is a 3D play-to-earn video game about robot combat and space conquest. Each robot, called “Mecha”, is a collection of NFT composed of robot parts, which can be purchased online with the game cryptocurrency called Mechanium, Ethereum, or by card. These parts once assembled give birth to a robot in a PvP fighting video game.
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