Ціна Mecha Morphing (MAPE)
Поточна ціна Mecha Morphing (MAPE) сьогодні становить 0.00285175 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mecha Morphing:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 934.73 USD
- зміна ціни Mecha Morphing протягом дня — -1.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MAPE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MAPE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mecha Morphing до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mecha Morphing до USD становила $ -0.0027802389.
За останні 60 днів зміна ціни Mecha Morphing до USD становила $ -0.0009076983.
За останні 90 днів зміна ціни Mecha Morphing до USD становила $ -0.0016544334786850625.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.01%
|30 днів
|$ -0.0027802389
|-97.49%
|60 днів
|$ -0.0009076983
|-31.82%
|90 днів
|$ -0.0016544334786850625
|-36.71%
Останній аналіз цін Mecha Morphing: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-1.01%
-88.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The game is set in the future technological era with sci-fi cyberpunk as the background. Because of the plundering of precious resources, an international war broke out. Players enter the game as a member of the mecha squad called the “Rogue ones”, who save the world and maintain peace. Mecha Morphing is a browser-based, play-to-earn game in which players earn $MMC or $MAPE by engaging and contributing to the ecosystem through the many game systems. Players can invest in NFTs in the form of weapons, mecha armor pieces, land and characters. They will be able to upgrade their character’s weapon and mecha NFTs in unlimited ways. Each piece will have unique stats, depending on the specific variables prior to forging.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MAPE до AUD
A$0.0045628
|1 MAPE до GBP
￡0.0022814
|1 MAPE до EUR
€0.00273768
|1 MAPE до USD
$0.00285175
|1 MAPE до MYR
RM0.0128043575
|1 MAPE до TRY
₺0.1007523275
|1 MAPE до JPY
¥0.45114685
|1 MAPE до RUB
₽0.305878705
|1 MAPE до INR
₹0.244737185
|1 MAPE до IDR
Rp45.9959613025
|1 MAPE до PHP
₱0.16642813
|1 MAPE до EGP
￡E.0.14441262
|1 MAPE до BRL
R$0.017395675
|1 MAPE до CAD
C$0.0040780025
|1 MAPE до BDT
৳0.34734315
|1 MAPE до NGN
₦4.4076362825
|1 MAPE до UAH
₴0.121313445
|1 MAPE до VES
Bs0.15114275
|1 MAPE до PKR
Rs0.799231455
|1 MAPE до KZT
₸1.5160758525
|1 MAPE до THB
฿0.0986990675
|1 MAPE до TWD
NT$0.0937370225
|1 MAPE до CHF
Fr0.002566575
|1 MAPE до HKD
HK$0.0221580975
|1 MAPE до MAD
.د.م0.028688605