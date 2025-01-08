Ціна Mech Master (MECH)
Поточна ціна Mech Master (MECH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MECH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mech Master:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.35 USD
- зміна ціни Mech Master протягом дня — -4.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mech Master до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mech Master до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mech Master до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mech Master до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.10%
|30 днів
|$ 0
|-8.72%
|60 днів
|$ 0
|-12.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mech Master: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-4.10%
-0.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mech Master is a strategic turn-based RPG game where players are open to build their own territory with future technologies and protect their homeland. In the Mech universe, you are challenged to collect giant fighting machines and futuristic weapons to save the world . Being an experienced pilot in Augmented Reality, you set yourself apart from other players with unique tactics and sharp decision making skill. Being a blockchain game in sci-fi setting, not only combat arenas will earn you reward, but you can also profit from battles by earning Mech tokens.
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