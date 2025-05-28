Сьогоднішня ціна Meana Raptor (MRT)

Поточна ціна Meana Raptor (MRT) сьогодні становить 0.01799101 USD з ринковою капіталізацією $ 18.00M USD. Ціна MRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Meana Raptor:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Meana Raptor протягом дня — +4.61%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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