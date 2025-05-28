Ціна Meana Raptor (MRT)
Поточна ціна Meana Raptor (MRT) сьогодні становить 0.01799101 USD з ринковою капіталізацією $ 18.00M USD. Ціна MRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meana Raptor:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Meana Raptor протягом дня — +4.61%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін MRT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MRT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meana Raptor до USD становила $ +0.00079321.
За останні 30 днів зміна ціни Meana Raptor до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Meana Raptor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Meana Raptor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00079321
|+4.61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Meana Raptor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
+4.61%
+7.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meana Raptor ($MRT) is not just another token — it’s the heart of a unique blockchain ecosystem that fuses utility, mythology, and decentralization. Designed to deliver real-world value, Meana Raptor focuses on long-term sustainability through a combination of: Utility-Backed NFTs: Beyond art, these NFTs offer access to staking tiers, governance votes, and exclusive platform features. Staking Mechanisms: Token holders can earn passive rewards while securing the network and supporting ecosystem growth. Strategic Partnerships: By collaborating with other Web3 protocols and projects, Meana Raptor is building an interconnected future driven by value sharing. Community-Driven Development: Key decisions, features, and upgrades are governed by token holders, empowering true decentralization. Meana Raptor’s story began on an ancient golf course — a place charged with cosmic energy — where it first emerged as a symbol of balance and power. Infused with blockchain technology, it evolved into a digital entity representing trust, resilience, and the future of decentralization. This origin story isn’t just lore — it’s the foundation for an engaged, story-driven community aligned with purpose and mission. $MRT is more than just a token; it’s a digital standard for projects that blend imagination with innovation, building ecosystems that are as compelling as they are functional. As the world moves toward a decentralized, trustless economy, Meana Raptor stands at the forefront — a digital guardian ready to guide the next generation of Web3 users and creators. Join the movement. Embrace the transformation. Protect decentralization with Meana Raptor.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MRT до VND
₫461.30748741
|1 MRT до AUD
A$0.0278860655
|1 MRT до GBP
￡0.0133133474
|1 MRT до EUR
€0.0158320888
|1 MRT до USD
$0.01799101
|1 MRT до MYR
RM0.0761019723
|1 MRT до TRY
₺0.7021891203
|1 MRT до JPY
¥2.5975420238
|1 MRT до RUB
₽1.4437785525
|1 MRT до INR
₹1.5358925237
|1 MRT до IDR
Rp294.9345429744
|1 MRT до KRW
₩24.7468141651
|1 MRT до PHP
₱0.9992206954
|1 MRT до EGP
￡E.0.895952298
|1 MRT до BRL
R$0.1018291166
|1 MRT до CAD
C$0.0246476837
|1 MRT до BDT
৳2.1963425008
|1 MRT до NGN
₦28.5117928278
|1 MRT до UAH
₴0.7498652968
|1 MRT до VES
Bs1.69115494
|1 MRT до PKR
Rs5.0664483261
|1 MRT до KZT
₸9.1603026516
|1 MRT до THB
฿0.5899252179
|1 MRT до TWD
NT$0.5400901202
|1 MRT до AED
د.إ0.0660270067
|1 MRT до CHF
Fr0.0147526282
|1 MRT до HKD
HK$0.1408696083
|1 MRT до MAD
.د.م0.1660570223
|1 MRT до MXN
$0.3463269425