Токеноміка Mean DAO (MEAN) Дізнайтеся ключову інформацію про Mean DAO (MEAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mean DAO (MEAN) MEAN is the governance token of the Mean DAO. It allows those who hold it to vote on changes to the Mean DAO Protocols and Roadmap, as well as share part of the profits generated by the DAO. Офіційний вебсайт: https://meanfi.com/ Whitepaper: http://docs.meandao.com/ Купити MEAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mean DAO (MEAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mean DAO (MEAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 29,95K $ 29,95K $ 29,95K Загальна пропозиція: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Циркуляційна пропозиція: $ 195,82M $ 195,82M $ 195,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 32,12K $ 32,12K $ 32,12K Історичний максимум: $ 3,69 $ 3,69 $ 3,69 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00015297 $ 0,00015297 $ 0,00015297 Дізнайтеся більше про ціну Mean DAO (MEAN)

Токеноміка Mean DAO (MEAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mean DAO (MEAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MEAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MEAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MEAN, досліджуйте ціну токена MEAN в реальному часі!

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