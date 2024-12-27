Сьогоднішня ціна Mean DAO (MEAN)

Поточна ціна Mean DAO (MEAN) сьогодні становить 0.00108595 USD з ринковою капіталізацією $ 211.61K USD. Ціна MEAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mean DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.69K USD

- зміна ціни Mean DAO протягом дня — -24.19%

- циркуляційна пропозиція – 195.82M USD

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