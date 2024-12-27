Ціна Mean DAO (MEAN)
Поточна ціна Mean DAO (MEAN) сьогодні становить 0.00108595 USD з ринковою капіталізацією $ 211.61K USD. Ціна MEAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mean DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.69K USD
- зміна ціни Mean DAO протягом дня — -24.19%
- циркуляційна пропозиція – 195.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mean DAO до USD становила $ -0.000346524091262602.
За останні 30 днів зміна ціни Mean DAO до USD становила $ -0.0009965176.
За останні 60 днів зміна ціни Mean DAO до USD становила $ -0.0010131114.
За останні 90 днів зміна ціни Mean DAO до USD становила $ -0.018281603459125813.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000346524091262602
|-24.19%
|30 днів
|$ -0.0009965176
|-91.76%
|60 днів
|$ -0.0010131114
|-93.29%
|90 днів
|$ -0.018281603459125813
|-94.39%
Останній аналіз цін Mean DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
-24.19%
-65.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEAN is the governance token of the Mean DAO. It allows those who hold it to vote on changes to the Mean DAO Protocols and Roadmap, as well as share part of the profits generated by the DAO.
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