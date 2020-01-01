Токеноміка MeAI (MEAI) Дізнайтеся ключову інформацію про MeAI (MEAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MeAI (MEAI) MeAI is an innovative AI-powered Web3 lifestyle app that seamlessly integrates GameFi, SocialFi, and DeSci to enhance both health and wealth. At the heart of MeAI is a unique avatar that evolves alongside each user’s personal journey. By transforming everyday routines into engaging challenges, users can earn rewards, level up, and unlock exclusive features—all while enjoying a gamified approach to self-care. MeAI fosters a sense of connection through its vibrant community, making health and wellness more exciting and rewarding than ever before. Key Modules: • MeDiet: Effortlessly maintain a healthy lifestyle by snapping pictures of your meals, letting AI analyze your plate, and earning rewards for making nutritious choices. • MeExplore: Stay active and adventurous with AR-powered quests. Whether solo or as part of a team, discover the world around you and earn rewards for your achievements. • MeSocial: Build meaningful connections by sharing experiences, challenging friends, and growing together in a supportive, interactive community. • MeGrowth: Unlock your full potential with AI-driven guidance for personal and professional development, paving the way to a healthier and more successful life. MeAI revolutionizes self-care by combining technology, gamification, and community-driven engagement to deliver a holistic lifestyle experience. Офіційний вебсайт: https://www.meai.app/ Whitepaper: https://meai.gitbook.io/meai-litepaper/ Купити MEAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MeAI (MEAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MeAI (MEAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 36,71K $ 36,71K $ 36,71K Загальна пропозиція: $ 950,50M $ 950,50M $ 950,50M Циркуляційна пропозиція: $ 232,07M $ 232,07M $ 232,07M FDV (повністю розведена вартість): $ 150,36K $ 150,36K $ 150,36K Історичний максимум: $ 0,01372413 $ 0,01372413 $ 0,01372413 Історичний мінімум: $ 0,00015291 $ 0,00015291 $ 0,00015291 Поточна ціна: $ 0,00015819 $ 0,00015819 $ 0,00015819 Дізнайтеся більше про ціну MeAI (MEAI)

Токеноміка MeAI (MEAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MeAI (MEAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MEAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MEAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MEAI, досліджуйте ціну токена MEAI в реальному часі!

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