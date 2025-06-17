Сьогоднішня ціна MeAI (MEAI)

Поточна ціна MeAI (MEAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.62K USD. Ціна MEAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MeAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MeAI протягом дня — +0.47%

- циркуляційна пропозиція – 231.71M USD

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