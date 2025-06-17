Ціна MeAI (MEAI)
Поточна ціна MeAI (MEAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.62K USD. Ціна MEAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MeAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MeAI протягом дня — +0.47%
- циркуляційна пропозиція – 231.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MeAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MeAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MeAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MeAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.47%
|30 днів
|$ 0
|-58.11%
|60 днів
|$ 0
|-57.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MeAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+0.47%
-33.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MeAI is an innovative AI-powered Web3 lifestyle app that seamlessly integrates GameFi, SocialFi, and DeSci to enhance both health and wealth. At the heart of MeAI is a unique avatar that evolves alongside each user’s personal journey. By transforming everyday routines into engaging challenges, users can earn rewards, level up, and unlock exclusive features—all while enjoying a gamified approach to self-care. MeAI fosters a sense of connection through its vibrant community, making health and wellness more exciting and rewarding than ever before. Key Modules: • MeDiet: Effortlessly maintain a healthy lifestyle by snapping pictures of your meals, letting AI analyze your plate, and earning rewards for making nutritious choices. • MeExplore: Stay active and adventurous with AR-powered quests. Whether solo or as part of a team, discover the world around you and earn rewards for your achievements. • MeSocial: Build meaningful connections by sharing experiences, challenging friends, and growing together in a supportive, interactive community. • MeGrowth: Unlock your full potential with AI-driven guidance for personal and professional development, paving the way to a healthier and more successful life. MeAI revolutionizes self-care by combining technology, gamification, and community-driven engagement to deliver a holistic lifestyle experience.
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