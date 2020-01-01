Токеноміка Mead (MEAD) Дізнайтеся ключову інформацію про Mead (MEAD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mead (MEAD) Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure ​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more Офіційний вебсайт: https://rootsfi.com/ Купити MEAD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mead (MEAD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mead (MEAD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 727,63K $ 727,63K $ 727,63K Загальна пропозиція: $ 599,34K $ 599,34K $ 599,34K Циркуляційна пропозиція: $ 599,34K $ 599,34K $ 599,34K FDV (повністю розведена вартість): $ 601,68K $ 601,68K $ 601,68K Історичний максимум: $ 1,006 $ 1,006 $ 1,006 Історичний мінімум: $ 1,004 $ 1,004 $ 1,004 Поточна ціна: $ 1,004 $ 1,004 $ 1,004 Дізнайтеся більше про ціну Mead (MEAD)

Токеноміка Mead (MEAD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mead (MEAD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MEAD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MEAD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MEAD, досліджуйте ціну токена MEAD в реальному часі!

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