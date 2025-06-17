Ціна Mead (MEAD)
Поточна ціна Mead (MEAD) сьогодні становить 1,004 USD з ринковою капіталізацією $ 727,63K USD. Ціна MEAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mead:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Mead протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 712,98K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mead до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mead до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mead до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mead до USD становила $ 0.
|Період
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|Зміна (%)
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Останній аналіз цін Mead: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more
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