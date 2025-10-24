Інформація щодо ціни ME GUSTA (MEGUSTA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +3,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,94% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,94%

Актуальна ціна ME GUSTA (MEGUSTA) становить --. За останні 24 години MEGUSTA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEGUSTA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MEGUSTA змінився на -- за останню годину, +3,00% за 24 години та на -22,94% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ME GUSTA (MEGUSTA)

Ринкова капіталізація $ 65,09K$ 65,09K $ 65,09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 65,09K$ 65,09K $ 65,09K Циркуляційне постачання 997,68M 997,68M 997,68M Загальна пропозиція 997 681 917,63294 997 681 917,63294 997 681 917,63294

Поточна ринкова капіталізація ME GUSTA — $ 65,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEGUSTA — 997,68M, зі загальною пропозицією 997681917.63294. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 65,09K.