Сьогоднішня ціна MDBL (MDBL)

Поточна ціна MDBL (MDBL) сьогодні становить 0.0013847 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MDBL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MDBL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.48K USD

- зміна ціни MDBL протягом дня — -9.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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