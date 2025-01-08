Ціна MDBL (MDBL)
Поточна ціна MDBL (MDBL) сьогодні становить 0.0013847 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MDBL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MDBL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.48K USD
- зміна ціни MDBL протягом дня — -9.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MDBL до USD становила $ -0.000138281418646364.
За останні 30 днів зміна ціни MDBL до USD становила $ -0.0005535550.
За останні 60 днів зміна ціни MDBL до USD становила $ -0.0009209560.
За останні 90 днів зміна ціни MDBL до USD становила $ -0.002528780458291799.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000138281418646364
|-9.07%
|30 днів
|$ -0.0005535550
|-39.97%
|60 днів
|$ -0.0009209560
|-66.50%
|90 днів
|$ -0.002528780458291799
|-64.61%
Останній аналіз цін MDBL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-9.07%
-21.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MDBL is the native token of Dragonverse Neo and MOSE, a ERC-20 asset issued on Bitcoin L1
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