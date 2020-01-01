Токеноміка MCP AI (MCP) Дізнайтеся ключову інформацію про MCP AI (MCP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MCP AI (MCP) MCP AI is an open-source protocol that simplifies how AI models interact with external data and tools. Known as the "USB-C of AI," it enables seamless, real-time data access and task execution through a unified interface. From coding to enterprise solutions, MCP supports diverse applications with a growing ecosystem of community tools. it’s set to redefine AI integration.Simplifying AI, amplifying possibilities. $MCP Офіційний вебсайт: https://mcpai.site Купити MCP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MCP AI (MCP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MCP AI (MCP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,85K $ 13,85K $ 13,85K Загальна пропозиція: $ 99 959,18T $ 99 959,18T $ 99 959,18T Циркуляційна пропозиція: $ 99 959,18T $ 99 959,18T $ 99 959,18T FDV (повністю розведена вартість): $ 13,85K $ 13,85K $ 13,85K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну MCP AI (MCP)

Токеноміка MCP AI (MCP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MCP AI (MCP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MCP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MCP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MCP, досліджуйте ціну токена MCP в реальному часі!

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