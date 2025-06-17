Ціна MCP AI (MCP)
Поточна ціна MCP AI (MCP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16,45K USD. Ціна MCP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MCP AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MCP AI протягом дня — -8,91%
- циркуляційна пропозиція – 99 963,59T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MCP AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MCP AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MCP AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MCP AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8,91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MCP AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,26%
-8,91%
-45,51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MCP AI is an open-source protocol that simplifies how AI models interact with external data and tools. Known as the "USB-C of AI," it enables seamless, real-time data access and task execution through a unified interface. From coding to enterprise solutions, MCP supports diverse applications with a growing ecosystem of community tools. it’s set to redefine AI integration.Simplifying AI, amplifying possibilities. $MCP
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