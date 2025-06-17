Сьогоднішня ціна MCP AI (MCP)

Поточна ціна MCP AI (MCP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16,45K USD. Ціна MCP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MCP AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MCP AI протягом дня — -8,91%

- циркуляційна пропозиція – 99 963,59T USD

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