Яка зараз ціна MCOIN?

MCOIN торгують за ₴1.7714215151143322880000, що відображає зміну ціни на рівні -3.08% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як MCOIN порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -3.08% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо MCOIN перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як MCOIN виглядає у порівнянні з токенами категорії Payment Solutions?

У сегменті Payment Solutions MCOIN демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація MCOIN?

Ринкова капіталізація ₴313622138.55264099840000 розташовує MCOIN на #1354 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴1.669572199256287680000 до ₴1.8311181564633171120000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують MCOIN?

MCOIN згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку MCOIN?

З 176999999.421199 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.