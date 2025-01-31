Сьогоднішня ціна Mchain Network (MARK)

Поточна ціна Mchain Network (MARK) сьогодні становить 0.00137313 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MARK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mchain Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.02K USD

- зміна ціни Mchain Network протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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