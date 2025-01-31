Ціна Mchain Network (MARK)
Поточна ціна Mchain Network (MARK) сьогодні становить 0.00137313 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MARK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mchain Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.02K USD
- зміна ціни Mchain Network протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mchain Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mchain Network до USD становила $ -0.0002436127.
За останні 60 днів зміна ціни Mchain Network до USD становила $ -0.0002808611.
За останні 90 днів зміна ціни Mchain Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0002436127
|-17.74%
|60 днів
|$ -0.0002808611
|-20.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mchain Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mchain is a Layer 1 blockchain platform designed for scalability, powered by the ComedBFT consensus. It supports custom Smart Tokens, decentralized governance, and interoperability through the IBC protocol.
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