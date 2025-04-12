Ціна MCH Coin (MCHC)
Поточна ціна MCH Coin (MCHC) сьогодні становить 0.0351378 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна MCHC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MCH Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MCH Coin протягом дня — +2.59%
- циркуляційна пропозиція – 36.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MCH Coin до USD становила $ +0.00088687.
За останні 30 днів зміна ціни MCH Coin до USD становила $ +0.0008363042.
За останні 60 днів зміна ціни MCH Coin до USD становила $ -0.0064718802.
За останні 90 днів зміна ціни MCH Coin до USD становила $ -0.01739347760323475.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00088687
|+2.59%
|30 днів
|$ +0.0008363042
|+2.38%
|60 днів
|$ -0.0064718802
|-18.41%
|90 днів
|$ -0.01739347760323475
|-33.11%
Останній аналіз цін MCH Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.26%
+2.59%
-6.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MCH coin is the governance token for the My Crypto Heroes game. 1 MCH coin equals 1 vote when participating in proposal votings. If you do not want to directly vote for a proposal, you may also delegate your vote to a someone else to vote on your behalf.
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