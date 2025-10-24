Інформація щодо ціни McFlamingo Token (MCFL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,17% Зміна ціни (1 дн.) +2,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,89% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,89%

Актуальна ціна McFlamingo Token (MCFL) становить --. За останні 24 години MCFL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MCFL становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MCFL змінився на -0,17% за останню годину, +2,43% за 24 години та на -2,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо McFlamingo Token (MCFL)

Ринкова капіталізація $ 32,91K$ 32,91K $ 32,91K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 41,97K$ 41,97K $ 41,97K Циркуляційне постачання 784,01M 784,01M 784,01M Загальна пропозиція 999 786 829,876798 999 786 829,876798 999 786 829,876798

Поточна ринкова капіталізація McFlamingo Token — $ 32,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MCFL — 784,01M, зі загальною пропозицією 999786829.876798. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41,97K.