Ціна MCFinance (MCF)
Поточна ціна MCFinance (MCF) сьогодні становить 0.00540684 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MCFinance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.06K USD
- зміна ціни MCFinance протягом дня — +0.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MCF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MCF.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MCFinance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MCFinance до USD становила $ +0.0002885365.
За останні 60 днів зміна ціни MCFinance до USD становила $ -0.0002890350.
За останні 90 днів зміна ціни MCFinance до USD становила $ +0.0044479035298544569.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.90%
|30 днів
|$ +0.0002885365
|+5.34%
|60 днів
|$ -0.0002890350
|-5.34%
|90 днів
|$ +0.0044479035298544569
|+463.84%
Останній аналіз цін MCFinance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.19%
+0.90%
+0.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MCFinance DEX (MCF DEX) will be a permissionless decentralized exchange (DEX) based on Ethereum, powered by Polygon’s scalability infrastructure. Just like current leading DEXs, such as Uniswap and SushiSwap, anyone can trade any ERC20 tokens on MCF DEX. If an asset isn’t currently tradeable on the platform, users can list any ERC20 token by providing liquidity to enable instant asset swaps. They will then earn fees every time other users trade via that trading pair. Liquidity providers will be incentivized by both yield farming and liquidity mining opportunities. Users who provide liquidity for trading pairs on MCF DEX will not only be entitled to 0.25% of the platform’s 0.3% transaction fees, but will also earn MCF DEX’s native MCF governance token for their participation on specific trading pairs.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MCF до AUD
A$0.008650944
|1 MCF до GBP
￡0.004325472
|1 MCF до EUR
€0.0051905664
|1 MCF до USD
$0.00540684
|1 MCF до MYR
RM0.0239523012
|1 MCF до TRY
₺0.1938892824
|1 MCF до JPY
¥0.8370869688
|1 MCF до RUB
₽0.5324656032
|1 MCF до INR
₹0.468502686
|1 MCF до IDR
Rp88.6367071296
|1 MCF до PHP
₱0.3159757296
|1 MCF до EGP
￡E.0.2715855732
|1 MCF до BRL
R$0.0317381508
|1 MCF до CAD
C$0.0077858496
|1 MCF до BDT
৳0.6595263432
|1 MCF до NGN
₦8.3567578356
|1 MCF до UAH
₴0.2259518436
|1 MCF до VES
Bs0.30818988
|1 MCF до PKR
Rs1.5077514024
|1 MCF до KZT
₸2.8058255496
|1 MCF до THB
฿0.182210508
|1 MCF до TWD
NT$0.1782635148
|1 MCF до CHF
Fr0.0049202244
|1 MCF до HKD
HK$0.0421192836
|1 MCF до MAD
.د.م0.0542306052