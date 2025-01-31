Ціна mcEUR (MCEUR)
Поточна ціна mcEUR (MCEUR) сьогодні становить 1.045 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCEUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності mcEUR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.41K USD
- зміна ціни mcEUR протягом дня — -0.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни mcEUR до USD становила $ -0.001084373073591.
За останні 30 днів зміна ціни mcEUR до USD становила $ +0.0113178725.
За останні 60 днів зміна ціни mcEUR до USD становила $ -0.0211523675.
За останні 90 днів зміна ціни mcEUR до USD становила $ -0.0315242271540756.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001084373073591
|-0.10%
|30 днів
|$ +0.0113178725
|+1.08%
|60 днів
|$ -0.0211523675
|-2.02%
|90 днів
|$ -0.0315242271540756
|-2.92%
Останній аналіз цін mcEUR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.31%
-0.10%
+0.15%
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