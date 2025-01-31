Ціна mCELO (MCELO)
Поточна ціна mCELO (MCELO) сьогодні становить 0.541061 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCELO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності mCELO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.26 USD
- зміна ціни mCELO протягом дня — -0.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни mCELO до USD становила $ -0.0034635014992195.
За останні 30 днів зміна ціни mCELO до USD становила $ -0.0876151439.
За останні 60 днів зміна ціни mCELO до USD становила $ -0.2264997133.
За останні 90 днів зміна ціни mCELO до USD становила $ -0.0639961272499755.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0034635014992195
|-0.63%
|30 днів
|$ -0.0876151439
|-16.19%
|60 днів
|$ -0.2264997133
|-41.86%
|90 днів
|$ -0.0639961272499755
|-10.57%
Останній аналіз цін mCELO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.63%
-8.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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