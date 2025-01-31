Сьогоднішня ціна mCELO (MCELO)

Поточна ціна mCELO (MCELO) сьогодні становить 0.541061 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCELO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності mCELO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.26 USD

- зміна ціни mCELO протягом дня — -0.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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