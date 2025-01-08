Сьогоднішня ціна McBROKEN (MCBROKEN)

Поточна ціна McBROKEN (MCBROKEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.95K USD. Ціна MCBROKEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності McBROKEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 441.97 USD

- зміна ціни McBROKEN протягом дня — -14.77%

- циркуляційна пропозиція – 990.00M USD

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