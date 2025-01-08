Ціна McBROKEN (MCBROKEN)
Поточна ціна McBROKEN (MCBROKEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.95K USD. Ціна MCBROKEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності McBROKEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 441.97 USD
- зміна ціни McBROKEN протягом дня — -14.77%
- циркуляційна пропозиція – 990.00M USD
Отримуйте оновлення цін MCBROKEN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MCBROKEN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни McBROKEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни McBROKEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни McBROKEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни McBROKEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.77%
|30 днів
|$ 0
|-27.36%
|60 днів
|$ 0
|-16.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін McBROKEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.42%
-14.77%
-3.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
mashene boken, can i get u anyting els? 🍟
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MCBROKEN до AUD
A$--
|1 MCBROKEN до GBP
￡--
|1 MCBROKEN до EUR
€--
|1 MCBROKEN до USD
$--
|1 MCBROKEN до MYR
RM--
|1 MCBROKEN до TRY
₺--
|1 MCBROKEN до JPY
¥--
|1 MCBROKEN до RUB
₽--
|1 MCBROKEN до INR
₹--
|1 MCBROKEN до IDR
Rp--
|1 MCBROKEN до PHP
₱--
|1 MCBROKEN до EGP
￡E.--
|1 MCBROKEN до BRL
R$--
|1 MCBROKEN до CAD
C$--
|1 MCBROKEN до BDT
৳--
|1 MCBROKEN до NGN
₦--
|1 MCBROKEN до UAH
₴--
|1 MCBROKEN до VES
Bs--
|1 MCBROKEN до PKR
Rs--
|1 MCBROKEN до KZT
₸--
|1 MCBROKEN до THB
฿--
|1 MCBROKEN до TWD
NT$--
|1 MCBROKEN до CHF
Fr--
|1 MCBROKEN до HKD
HK$--
|1 MCBROKEN до MAD
.د.م--