Сьогоднішня ціна Mbridge28 (MB28)

Поточна ціна Mbridge28 (MB28) сьогодні становить 0.075985 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MB28 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mbridge28:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 455.72 USD

- зміна ціни Mbridge28 протягом дня — -57.77%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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