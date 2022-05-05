Сьогоднішня ціна MBP Coin (MBP)

Поточна ціна MBP Coin (MBP) сьогодні становить 0.091859 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна MBP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MBP Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.30M USD

- зміна ціни MBP Coin протягом дня — +5.52%

- циркуляційна пропозиція – 20.00M USD

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