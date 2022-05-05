Ціна MBP Coin (MBP)
Поточна ціна MBP Coin (MBP) сьогодні становить 0.091859 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна MBP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MBP Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.30M USD
- зміна ціни MBP Coin протягом дня — +5.52%
- циркуляційна пропозиція – 20.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MBP Coin до USD становила $ +0.00480513.
За останні 30 днів зміна ціни MBP Coin до USD становила $ +0.0394884938.
За останні 60 днів зміна ціни MBP Coin до USD становила $ +0.0421415471.
За останні 90 днів зміна ціни MBP Coin до USD становила $ +0.048218839483082626.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00480513
|+5.52%
|30 днів
|$ +0.0394884938
|+42.99%
|60 днів
|$ +0.0421415471
|+45.88%
|90 днів
|$ +0.048218839483082626
|+110.49%
Останній аналіз цін MBP Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.70%
+5.52%
+1.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MBP Coin integrates AI and blockchain to create secure, efficient, and scalable solutions. The AI algorithms analyze vast amounts of data to provide personalized and optimized services, while blockchain ensures transparency and security. Our mission is to harness the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin we utilize advanced AI algorithms and blockchain technology to deliver unparalleled solutions in various domains. Our token is built on the BEP20 protocol, ensuring scalability, security, and interoperability with other decentralized applications. MBP Coin aims to address this issue by developing AIpowered personal assistants that streamline daily activities.
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