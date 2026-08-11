Сьогоднішня ціна MBD Financials

Поточна ціна MBD Financials (MBD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MBD до USD становить $ 0 за MBD.

MBD Financials наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 554,18, з циркуляційною пропозицією у 25,95B MBD. Протягом останніх 24 годин MBD торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01405084, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MBD змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MBD Financials (MBD)

Ринкова капіталізація $ 12,55K$ 12,55K $ 12,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,18K$ 15,18K $ 15,18K Циркуляційне постачання 25,95B 25,95B 25,95B Загальна пропозиція 40 000 000 000,0 40 000 000 000,0 40 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MBD Financials — $ 12,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MBD — 25,95B, зі загальною пропозицією 40000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,18K.