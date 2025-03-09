Ціна MBC (MBC)
Поточна ціна MBC (MBC) сьогодні становить 0.0223223 USD з ринковою капіталізацією $ 6.75M USD. Ціна MBC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MBC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.00K USD
- зміна ціни MBC протягом дня — -13.37%
- циркуляційна пропозиція – 300.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MBC до USD становила $ -0.00344514260542025.
За останні 30 днів зміна ціни MBC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MBC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MBC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00344514260542025
|-13.37%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MBC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
-13.37%
+79.86%
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