Сьогоднішня ціна MBC (MBC)

Поточна ціна MBC (MBC) сьогодні становить 0.0223223 USD з ринковою капіталізацією $ 6.75M USD. Ціна MBC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MBC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.00K USD

- зміна ціни MBC протягом дня — -13.37%

- циркуляційна пропозиція – 300.00M USD

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