Сьогоднішня ціна Mazze

Поточна ціна Mazze (MAZZE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAZZE до USD становить $ 0 за MAZZE.

Mazze наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 404 408, з циркуляційною пропозицією у 2,64B MAZZE. Протягом останніх 24 годин MAZZE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01012121, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MAZZE змінився на -- за останню годину та на +2,69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 49,74.

Ринкова інформація щодо Mazze (MAZZE)

Ринкова капіталізація $ 404,41K$ 404,41K $ 404,41K Обсяг (за 24 год) $ 49,74$ 49,74 $ 49,74 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 751,89K$ 751,89K $ 751,89K Циркуляційне постачання 2,64B 2,64B 2,64B Загальна пропозиція 4 835 697 309,21114 4 835 697 309,21114 4 835 697 309,21114

Поточна ринкова капіталізація Mazze — $ 404,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 49,74. Циркуляційна пропозиція MAZZE — 2,64B, зі загальною пропозицією 4835697309.21114. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 751,89K.