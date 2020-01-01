Токеноміка MaziMatic (MAZI) Дізнайтеся ключову інформацію про MaziMatic (MAZI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MaziMatic (MAZI) MaziMatic, is the World's 1st Multi-entertainment mixed reality metaverse with CasinoVerse ,PartyVerse, AdventureVerse & InfluencerVerse. Users get into an immersive gameplay experience like never before and interact with other users and services in real-time. With real-life avatars, Real-life gameplay, and Mixed Reality (No AI) the fun and stickiness is unmatchable. MaziMatic has officially collaborated with the ultimate network Polygon Studios for its gameplay data. Building for last 2 years and the game is now ready to play, we are already getting a lot of engagement from the community. TEAM: The team behind MaziMatic is a crypto Native team which has already created 3 very successful products in the past Saitama(saitamatoken.com) $7.5+B ATH FDV and 600k Holders and community, Saitacard.io A game-changing crypto card, Saitarealty.com, Epay.me & many more to come under Saitama fam alone. Офіційний вебсайт: https://mazimatic.com/ Whitepaper: https://mazimatic.com/whitepaper Купити MAZI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MaziMatic (MAZI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MaziMatic (MAZI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 2,13M $ 2,13M $ 2,13M Історичний максимум: $ 0,0153056 $ 0,0153056 $ 0,0153056 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00021305 $ 0,00021305 $ 0,00021305 Дізнайтеся більше про ціну MaziMatic (MAZI)

Токеноміка MaziMatic (MAZI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MaziMatic (MAZI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MAZI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MAZI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MAZI, досліджуйте ціну токена MAZI в реальному часі!

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