Ціна MaziMatic (MAZI)
Поточна ціна MaziMatic (MAZI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAZI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MaziMatic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.35 USD
- зміна ціни MaziMatic протягом дня — -0.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MaziMatic до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MaziMatic до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MaziMatic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MaziMatic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.60%
|30 днів
|$ 0
|-3.70%
|60 днів
|$ 0
|-10.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MaziMatic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.60%
-3.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MaziMatic, is the World's 1st Multi-entertainment mixed reality metaverse with CasinoVerse ,PartyVerse, AdventureVerse & InfluencerVerse. Users get into an immersive gameplay experience like never before and interact with other users and services in real-time. With real-life avatars, Real-life gameplay, and Mixed Reality (No AI) the fun and stickiness is unmatchable. MaziMatic has officially collaborated with the ultimate network Polygon Studios for its gameplay data. Building for last 2 years and the game is now ready to play, we are already getting a lot of engagement from the community. TEAM: The team behind MaziMatic is a crypto Native team which has already created 3 very successful products in the past Saitama(saitamatoken.com) $7.5+B ATH FDV and 600k Holders and community, Saitacard.io A game-changing crypto card, Saitarealty.com, Epay.me & many more to come under Saitama fam alone.
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