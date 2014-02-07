Токеноміка Maza (MZC) Дізнайтеся ключову інформацію про Maza (MZC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Maza (MZC) Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s. Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty. Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014. Офіційний вебсайт: http://www.mazacoin.org/ Купити MZC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Maza (MZC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Maza (MZC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 671,15K $ 671,15K $ 671,15K Загальна пропозиція: $ 2,42B $ 2,42B $ 2,42B Циркуляційна пропозиція: $ 2,29B $ 2,29B $ 2,29B FDV (повністю розведена вартість): $ 707,85K $ 707,85K $ 707,85K Історичний максимум: $ 0,0834 $ 0,0834 $ 0,0834 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0002926 $ 0,0002926 $ 0,0002926 Дізнайтеся більше про ціну Maza (MZC)

Токеноміка Maza (MZC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Maza (MZC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MZC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MZC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MZC, досліджуйте ціну токена MZC в реальному часі!

Прогноз ціни MZC Хочете знати, куди рухається MZC? Наша сторінка прогнозу ціни MZC поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена MZC зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!