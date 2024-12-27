Сьогоднішня ціна Maza (MZC)

Поточна ціна Maza (MZC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.12M USD. Ціна MZC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maza:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 539.85 USD

- зміна ціни Maza протягом дня — +1.30%

- циркуляційна пропозиція – 2.29B USD

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