Ціна Maza (MZC)
Поточна ціна Maza (MZC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.12M USD. Ціна MZC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maza:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 539.85 USD
- зміна ціни Maza протягом дня — +1.30%
- циркуляційна пропозиція – 2.29B USD
Отримуйте оновлення цін MZC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MZC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maza до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Maza до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Maza до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Maza до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.30%
|30 днів
|$ 0
|+187.41%
|60 днів
|$ 0
|+449.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Maza: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+1.30%
+200.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s. Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty. Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MZC до AUD
A$--
|1 MZC до GBP
￡--
|1 MZC до EUR
€--
|1 MZC до USD
$--
|1 MZC до MYR
RM--
|1 MZC до TRY
₺--
|1 MZC до JPY
¥--
|1 MZC до RUB
₽--
|1 MZC до INR
₹--
|1 MZC до IDR
Rp--
|1 MZC до PHP
₱--
|1 MZC до EGP
￡E.--
|1 MZC до BRL
R$--
|1 MZC до CAD
C$--
|1 MZC до BDT
৳--
|1 MZC до NGN
₦--
|1 MZC до UAH
₴--
|1 MZC до VES
Bs--
|1 MZC до PKR
Rs--
|1 MZC до KZT
₸--
|1 MZC до THB
฿--
|1 MZC до TWD
NT$--
|1 MZC до CHF
Fr--
|1 MZC до HKD
HK$--
|1 MZC до MAD
.د.م--