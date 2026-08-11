Сьогоднішня ціна Mayhem Mode

Поточна ціна Mayhem Mode (MAYHEM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAYHEM до USD становить $ 0 за MAYHEM.

Mayhem Mode наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 51 032, з циркуляційною пропозицією у 1,01B MAYHEM. Протягом останніх 24 годин MAYHEM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00143648, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MAYHEM змінився на +0,27% за останню годину та на +3,32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Mayhem Mode (MAYHEM)

Ринкова капіталізація $ 51,03K$ 51,03K $ 51,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 51,03K$ 51,03K $ 51,03K Циркуляційне постачання 1,01B 1,01B 1,01B Загальна пропозиція 1 013 843 630,361436 1 013 843 630,361436 1 013 843 630,361436

Поточна ринкова капіталізація Mayhem Mode — $ 51,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAYHEM — 1,01B, зі загальною пропозицією 1013843630.361436. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,03K.