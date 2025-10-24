Інформація щодо ціни Maya World (MAYA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2,63% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,00%

Актуальна ціна Maya World (MAYA) становить --. За останні 24 години MAYA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAYA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MAYA змінився на -- за останню годину, +2,63% за 24 години та на -15,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Maya World (MAYA)

Ринкова капіталізація $ 161,58K$ 161,58K $ 161,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 171,89K$ 171,89K $ 171,89K Циркуляційне постачання 939,99M 939,99M 939,99M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Maya World — $ 161,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAYA — 939,99M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 171,89K.