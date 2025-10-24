Актуальна ціна Maya World сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MAYA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MAYA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Maya World сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MAYA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MAYA на MEXC вже зараз.

Ціна Maya World (MAYA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MAYA до USD:

$0,00017189
+2,60%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Maya World (MAYA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:39:03 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Maya World (MAYA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

+2,63%

-15,00%

-15,00%

Актуальна ціна Maya World (MAYA) становить --. За останні 24 години MAYA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAYA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MAYA змінився на -- за останню годину, +2,63% за 24 години та на -15,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Maya World (MAYA)

$ 161,58K
--
$ 171,89K
939,99M
1 000 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Maya World — $ 161,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAYA — 939,99M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 171,89K.

Історія ціни Maya World (MAYA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maya World до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Maya World до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Maya World до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Maya World до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,63%
30 днів$ 0-3,13%
60 днів$ 0-50,63%
90 днів$ 0--

Що таке Maya World (MAYA)

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Maya World (USD)

Скільки коштуватиме Maya World (MAYA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Maya World (MAYA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Maya World.

Перегляньте прогноз ціни Maya World вже зараз!

MAYA до місцевих валют

Токеноміка Maya World (MAYA)

Розуміння токеноміки Maya World (MAYA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MAYA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Maya World (MAYA)

Скільки сьогодні коштує Maya World (MAYA)?
Актуальна ціна MAYA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MAYA до USD?
Поточна ціна MAYA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Maya World?
Ринкова капіталізація MAYA — $ 161,58K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MAYA?
Циркуляційна пропозиція MAYA — 939,99M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MAYA?
MAYA досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MAYA?
Історична мінімальна ціна MAYA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MAYA?
Актуальний обсяг торгівлі MAYA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MAYA цього року?
MAYA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MAYA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:39:03 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Maya World (MAYA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

