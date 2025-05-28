Ціна Maya Preferred PRA (MPRA)
Поточна ціна Maya Preferred PRA (MPRA) сьогодні становить 10 204 067 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна MPRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maya Preferred PRA:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Maya Preferred PRA протягом дня — -0,00%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maya Preferred PRA до USD становила $ -366,72229969.
За останні 30 днів зміна ціни Maya Preferred PRA до USD становила $ +10 507 685,9523649000.
За останні 60 днів зміна ціни Maya Preferred PRA до USD становила $ +73 394 677,4049429000.
За останні 90 днів зміна ціни Maya Preferred PRA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -366,72229969
|-0,00%
|30 днів
|$ +10 507 685,9523649000
|+102,98%
|60 днів
|$ +73 394 677,4049429000
|+719,27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Maya Preferred PRA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,01%
-0,00%
-0,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Maya Preferred 223 is backed by gold and silver reserves, making it one of the first cryptocurrencies to actually have real, tanagable assets behind it. The Maya Preferred 223 token is a faster implementation on a real, decentralized immutable blockchain (Ethereum Classic) with usable smart contracts running on the Ethereum Classic Blockchain. It is designed to be used as a decentralized ‘Stable crypto asset’ within the Ethereum Classic ecosystem and beyond. It’s meant to avoid problems related to centralization as seen on Ethereum and security because it is powered by the Ethereum Classic Network and by globally distributed anonymous miners.
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