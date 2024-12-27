Сьогоднішня ціна MaxxChain (PWR)

Поточна ціна MaxxChain (PWR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 229.38K USD. Ціна PWR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MaxxChain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.43 USD

- зміна ціни MaxxChain протягом дня — +0.35%

- циркуляційна пропозиція – 249.81M USD

Отримуйте оновлення цін PWR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PWR.